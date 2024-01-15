قتيل وإصابات بحوادث دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب

أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 4 على الأقل بجروح خطيرة في حوادث دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، بعد إعلان الإسعاف الإسرائيلي إصابة 19 إسرائيليا هناك، بينما قال تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية إن شخصا طعن امرأة واستولى على مركبتها، ثم دهس آخرين في أكثر من موقع.

وفي حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن هناك حادثا استثنائيا في رعنانا، وإنها تجري تحقيقا في مكان الحادث، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هناك 3 جرحى في حالة خطيرة، و7 في حالة متوسطة جراء “عمليات دهس وطعن في 3 أماكن بمنطقة رعنانا”.

ونقلت صحيفة معاريف عن رئيس بلدية رعنانا أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في المدينة بمساعدة طائرات مروحية، بينما قالت القناة الـ7 الإسرائيلية إن رئيس البلدية هناك “يطلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع”.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال فلسطيني من الخليل للاشتباه بتنفيذه عمليات الدهس والطعن تلك، في أعقاب حديثها عما سمّته “تحييد” سائق المركبة، وأن الشرطة تجري عمليات بحث عن آخرين مشتبه فيهم.