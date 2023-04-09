قتيل وجرحى إثر اشتباكات داخل سجون في هندوراس

قتل شخص وأصيب سبعة السبت 9/4/2023 إثر اشتباكات متزامنة بين ‏سجناء ينتمون الى عصابات متناحرة في أربعة سجون في ‏هندوراس وفق السلطات. ‏

وقالت المتحدثة باسم المركز الوطني للسجون ديغنا أغيلار إن ‏الحراس تمكنوا “بالتعاون مع وحدات عدة من الشرطة، من ‏استعادة النظام في السجون الأربعة التي اندلع فيها شغب” قبل ‏حلول الظلام.‏

تقع السجون الأربعة في مدن تمارا (شرق) وإل بورفينير ‏‏(شمال) وسانتا باربرا وموروسيلي (شمال غرب). ‏

أضافت أغيلار “أدت أعمال الشغب بين أعضاء منظمتين ‏إجراميتين” إلى مقتل شخص وإصابة اثنين في سجن سانتا ‏باربرا، وإصابة ثلاثة في موروسيلي واثنين في تمارا.‏

وبحسب المتحدثة، نقل المعتقلون المصابون إلى المستشفيات. ‏

وأوضح مصدر في مصلحة السجون للصحافة أن “إحدى ‏المنظمات الإجرامية تلقت تعليمات من الخارج لمحاولة ‏زعزعة الأمن القومي” خلال أسبوع عيد الفصح.‏

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلقات نارية عدة سمعت داخل ‏السجون لكن السلطات لم تؤكد إذا كان السجناء يحملون أسلحة ‏نارية.‏