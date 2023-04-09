قتيل وجرحى إثر اشتباكات داخل سجون في هندوراس

قتل شخص وأصيب سبعة السبت 9/4/2023 إثر اشتباكات متزامنة بين سجناء ينتمون الى عصابات متناحرة في أربعة سجون في هندوراس وفق السلطات.
وقالت المتحدثة باسم المركز الوطني للسجون ديغنا أغيلار إن الحراس تمكنوا “بالتعاون مع وحدات عدة من الشرطة، من استعادة النظام في السجون الأربعة التي اندلع فيها شغب” قبل حلول الظلام.
تقع السجون الأربعة في مدن تمارا (شرق) وإل بورفينير (شمال) وسانتا باربرا وموروسيلي (شمال غرب).
أضافت أغيلار “أدت أعمال الشغب بين أعضاء منظمتين إجراميتين” إلى مقتل شخص وإصابة اثنين في سجن سانتا باربرا، وإصابة ثلاثة في موروسيلي واثنين في تمارا.
وبحسب المتحدثة، نقل المعتقلون المصابون إلى المستشفيات.
وأوضح مصدر في مصلحة السجون للصحافة أن “إحدى المنظمات الإجرامية تلقت تعليمات من الخارج لمحاولة زعزعة الأمن القومي” خلال أسبوع عيد الفصح.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلقات نارية عدة سمعت داخل السجون لكن السلطات لم تؤكد إذا كان السجناء يحملون أسلحة نارية.