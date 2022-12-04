قتيل وجرحى برصاص الأمن في احتجاجات السويداء

أفاد المرصد السوري بمقتل شخص وإصابة 6 برصاص الأمن في احتجاجات السويداء.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الأحد 4/12/2022 أن عشرات “الهاربين من العدالة” اقتحموا مقر محافظة السويداء بجنوب البلاد وأحرقوا ملفات وأوراقا رسمية.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات لمقر المحافظة بعد أن اقتحمه متظاهرون غاضبون رددوا هتافات تدعو للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقال سكان وشهود إن الاحتجاجات مرتبطة بالصعوبات الاقتصادية.

وشهدت مدينة السويداء الواقعة في جنوب سوريا موجة احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وعدم تأمين حكومة النظام السوري مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد توافد عشرات الأشخاص إلى دوار المشنقة، ودعوا المواطنين للمشاركة بالاحتجاجات، تزامنا مع توقف حركة السير على الطريق المحوري وسط المدينة.

وأشار المرصد، أمس، إلى أن مجهولون ألقوا قنبلة على مبنى شعبة “حزب البعث” في مدينة شهبا بريف السويداء، دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية.