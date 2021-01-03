برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار في تكساس

منذ 15 دقيقة
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية، جريج أبوت، بأن شخصاً قتل وأصيب آخران، الأحد، في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس، لافتا إلى احتجاز مشتبه به.

وعبر أبوت في بيان نقلته وكالة “رويترز”، عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث عند كنيسة ستارفيل، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة، بحسب تعبيره.

فيما نقلت شبكة “إن بي سي” عن حاكم الولاية قوله إن الشخص الذي قُتل هو قس، فيما أصيب شخصان على الأقل. وقع إطلاق النار صباح اليوم في كنيسة ستارفيل الميثودية في ستارفيل، على بعد حوالي 100 ميل شرق دالاس.
“اختباء في الكنيسة”

بدوره، كشف لاري سميث، قائد شرطة مقاطعة سميث، إن المشتبه به المحتجز، كان يفر من الشرطة بعد حادث ليلة السبت وتسلل إلى الكنيسة للاختباء.

فيما وجد قس في الكنيسة الرجل مختبئا في حمام حوالي الساعة 9:21 صباحا عندما دخل هو وزوجته وعدد من الأشخاص الآخرين إلى الكنيسة صباح الأحد. وفر المشتبه به لكنه عاد إليها وسط مطاردة من قبل السلطات في الصباح الباكر.

وقال سميث: “بدأ بالاقتراب نحو الباب الأمامي، ثم استدار واندفع نحو القس وتمكن من نزع سلاحه، على ما يبدو في هذا الوقت. لقد استخدم سلاح القس الناري، وقتله به.

وأوضح قائد الشرطة أن شخصا آخر كان يعالج من إصابته بطلق ناري وأن حالته غير معروفة.

إلى ذلك تابع أنه تم العثور على المشتبه به بعد أن سرق سيارة القس للفرار من مكان الحادث وقبض عليه في مقاطعة هاريسون، مصابا بعيار ناري في يده.

    المزيد من أخبار العالم

    الافتاء المصرية
    الإفتاء المصرية: إحتكار لقاح كورونا من كبائر الذنوب
    طيران الإمارات
    طيران الإمارات تستأنف الرحلات الجوية إلى السعودية
    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
    محمد بن راشد: دولتنا الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العام الأتعس في تاريخ البشرية
    إليكم السنة الأتعس في تاريخ البشرية
    اليسا
    إليسا تعلق على الحرس الثوري: شو هالفجور … وين الدولة من هالحكي؟
    الأسترالي بين مكماهون استفاق من غيبوبته يتحدث لغة الماندرين الصينية
    منهم من استيقظ يتحدث بلغة جديدة…هكذا غيرت إصابة على مستوى الدماغ حياة 10 أشخاص