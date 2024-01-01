قتيل وعشرات الجرحى.. العراق يستفيق على كارثة احتفالات "الرصاص الطائش"

تتسبب “احتفالات” رأس السنة بكوارث عدة في بعض دول العالم، وقد أصابت هذا العام العاصمة العراقية بغداد، حيث قتل رصاص طائش أطلقه مجهولون في العاصمة بغداد مواطنًا عراقيًا، وأصيب 16 آخرون بطلق ناري خلال تلك الاحتفالات، وفقًا لوزراة الصحة العراقية، اليوم الإثنين.

كما سجّلت في مدينة الرصافة 33 إصابة أخرى من جرّاء الألعاب النارية أيضاً.

في العراق :

احتفالات راس السنه تحولت إلى تراشق بالألعاب النارية وفوضى عارمة

pic.twitter.com/oTxfXDya4k — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) December 31, 2023

وفيما لم تحصد الوزارة العدد النهائي للإصابات، أكدت أنها طلقات نارية طائشة لم يعرف مصدرها.

مع العلم أن الوزارة كانت أهابت سابقًا بتحذيرات من إطلاق أعيرة نارية عشوائياً.

يشار إلى أن العالم كان استقبل قبل ساعات العام الجديد 2024، وسط احتفالات في بلدان عدة وحروب في أخرى.