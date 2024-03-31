قتيل وعشرات الجرحى خلال الانتخابات التركية

قتل شخص وأصيب 11 آخرون في حوادث على هامش الانتخابات البلدية في تركيا، على خلفية اشتباك بالأسلحة والحجارة والعصي خلال عملية التصويت في ولاية ديار بكر التركية،

وأرسلت السلطات التركية فرقاً من الدرك والطواقم الطبية إلى مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قتالاً اندلع، خلال عملية التصويت في منطقة “أغاجليدير” التابعة لولاية ديار بكر شرقي البلاد بين ممثلي الأحزاب المتنافسة استخدمت فيه البنادق والحجارة والعصي، بعد خلاف اندلع حول انتخاب رئيس البلدية.

ولم يصدر إلى الآن أي تصريح رسمي من السلطات التركية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الدرك تدخلت فور وصولها من أجل تفريق الطرفين، كما تم إرسال فرق طبية إلى المنطقة.

وتضررت سيارتان من سيارات الإسعاف التي أرسلت إلى المنطقة جراء التراشق بالحجارة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في وزارة الصحة التركية أن الاشتباكات “اندلعت بين مجموعتين خلال الانتخابات”، وأشار إلى أن هذه الحوادث وقعت في قرية تبعد 30 كيلومترا عن عاصمة المقاطعة.

يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات المحلية بدأت صباح هذا اليوم في أجواء شديدة التنافس، ومن المقرر أن تُعلن نتائجها بدءاً من العاشرة مساء اليوم.