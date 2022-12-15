قتيل و "10 إصابات" في تجدد الاشتباكات على الحدود الأفغانية والباكستانية

قال مسؤولون باكستانيون إن اشتباكات اندلعت مجددا بين قوات على الحدود الأفغانية الباكستانية قرب معبر شامان الرئيسي (الخميس 15-12-2022) مما أسفر عن سقوط قتيل وما يزيد عن عشرة مصابين.

وتسبب قصف وإطلاق نار عبر الحدود يوم الأحد الماضي في مقتل ثمانية مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني بالقرب من المعبر نفسه الذي يربط بين إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان وإقليم قندهار في جنوب أفغانستان.

وقال زاهد سليم، وهو مسؤول محلي في بلوخستان، لرويترز إن اشتباكات اليوم الخميس بدأت عندما تعرض جنود باكستانيون لهجوم من الجانب الأفغاني من الحدود خلال إصلاحهم لجزء من السياج الحدودي تضرر خلال اشتباكات يوم الأحد.

ولم يرد المتحدث باسم شرطة إقليم قندهار الأفغاني بعد على طلب من رويترز للتعليق على الاشتباكات الجديدة.

وتبادل الجانبان الاتهامات فيما يتعلق بالطرف البادئ لاشتباكات يوم الأحد.

وقال سليم إن قذائف مورتر أفغانية سقطت على مناطق سكنية في الجانب الباكستاني.

وصرح مسؤول محلي بمنطقة شامان الحدودية الباكستانية بأن “مدنيا قتل وأصيب 12 آخرون بينهم نساء وأطفال”، مضيفا أن الاشتباكات لا تزال دائرة.

والنزاعات الحدودية بين أفغانستان وباكستان مستمرة منذ عقود وتم إغلاق معبر شامان لعدة أيام بعد اشتباكات مماثلة الشهر الماضي.

ويعد شامان ثاني أكثر المعابر نشاطا بين البلدين، وهو طريق رئيسي للتجارة تنتقل عبره كميات كبيرة من السلع الحيوية من وإلى أفغانستان.