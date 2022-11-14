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قتيل و10 جرحى إثر سقوط عدة صواريخ على مقر الحزب الديمقراطي الإيراني في أربيل

منذ 19 ثانية
جانب من الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية في أربيل

جانب من الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية في أربيل

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جددت قوات الحرس الثوري الإيراني قصفها الصاروخي على مقار تابعة للأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية في بلدة كويسنجق 60 كلم شرق أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأعلن مسؤول عن مقتل شخص وإصابة 10 في الهجوم الصاروخي.

وذكرت مصادر ميدانية لمراسل “العربية” و”الحدث” أن القصف الصاروخي الإيراني استهدف صباح اليوم الإثنين مواقع تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في كويسنجق.

وأثار القصف الخوف والهلع لدى سكان المنطقة، ولم يذكر تفاصيل حول الأضرار البشرية والمادية جراء القصف.

من جهتها نقلت ذكرت شبكة “رووداو” الإعلامية عن قائممقام قضاء كويسنجق قوله إن مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة استهدفت بقصف صاروخي.

وقبل اسابيع، أعلنت منظمة هنغاو الكردية لحقوق الإنسان، أن مدفعية الحرس الثوري الإيراني قصفت قواعد تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في مرتفعات برادوست الحدودية.

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