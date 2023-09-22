الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
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قتيل و10 مفقودين في حريق بمصنع لمعدات الغولف في تايوان

منذ 13 ثانية
حريق بمصنع لمعدات الغولف في تايوان

حريق بمصنع لمعدات الغولف في تايوان

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اندلع حريق مدمر في منطقة بينغتونغ التكنولوجية الصناعية في تايوان يوم الجمعة (22 سبتمبر)، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.

الحادث وقع حوالي الساعة الخامسة مساءً في منشأة لتصنيع معدات الغولف داخل المنطقة الصناعية، مما أدى إلى خسارة مأساوية لحياة أحد رجال الإطفاء.

وتشير التقديرات الأولية إلى نقل 82 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، ومع ذلك، فإن العدد الدقيق للضحايا في انتظار التأكيد مع استمرار عمليات الإنقاذ في مكان الحادث.

وقامت وزارة الداخلية بحشد الموارد بسرعة استجابة لحالة الطوارئ، كما ألغى وزير الداخلية لين يو تشانغ مناسباته العامة ليوم غد وسافر على الفور إلى بينجتونج لتقييم وضع الكارثة. كما أعرب عن تعازيه وقدم الدعم للجرحى والمتضررين من الجمهور.

 

    المصدر :
  • رويترز

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