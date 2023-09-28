قتيل و162 مصابا بانفجار قوي في عاصمة أوزبكستان

قالت السلطات في أوزبكستان إن شخصا قتل وأصيب 162 في انفجار قوي وقع، الخميس، في مستودع قرب مطار طشقند تسبب في اندلاع حريق وهشم النوافذ في بنايات سكنية قريبة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن فتى في عمر المراهقة توفي بعد أن سقطت عليه نافذة بسبب الانفجار. وأضافت أن 24 مصابا نقلوا للمستشفى لكن إصاباتهم لا تهدد الحياة بينما تلقى 138 علاجا من إصابات.

وقالت إدارة مطار طشقند الدولي إن عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الجوية بالمطار تمضي بشكل طبيعي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد ليلا وسحابة ضخمة من الدخان. ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

وقالت وزارة الطوارئ إن مختبرا خاصا تم إنشاؤه في موقع الانفجار للتحقيق في الأمر.

وذكرت الوزارة عبر تيليجرام “نتيجة للتصرفات السريعة لموظفي وزارة الطوارئ، تم تقليص مساحة الحريق… الوضع تحت السيطرة تماما”.

وأفاد منشور لموقع داريو الإخباري في أوزبكستان على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم إرسال 16 طاقم إطفاء وإنقاذ لمكافحة الحريق الذي شب في أحد المستودعات الواقعة في منطقة سيرجيلي بالمدينة بالقرب من المطار.