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قتيل و22 إصابة في تصادم قطاري أنفاق في مكسيكو سيتي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2023 9:57 مساءً
محطة أنفاق في مكسيكو سيتي

محطة أنفاق في مكسيكو سيتي

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قالت السلطات المحلية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 22 آخرون في تصادم قطاري أنفاق في مدينة مكسيكو سيتي في ساعة مبكرة، السبت.

وقالت كلوديا شينباوم رئيسة بلدية المدينة على تويتر إن الحادث وقع بينما كان القطاران في بداية الخدمة.

وقال عمر جارسيا قائد الشرطة في المدينة لمجموعة جروبو ميلينيو الإعلامية المحلية إن امرأة شابة لقيت حتفها بينما لا يبدو أن أيا من المصابين وعددهم 22 في حالة خطيرة.

وأضاف أنه تم إنقاذ أربعة آخرين كانوا محبوسين في عربة واحدة على الخط الثالث وهم بصحة جيدة.

وشهد المترو وقوع عدد من الحوادث في السنوات الماضية، كان أخطرها انهيار جسر للسكك الحديدية في مايو أيار 2021 على الخط الثاني عشر مما أدى لمقتل 26 شخصا وإصابة ما يزيد على 60 آخرين.

وكانت أوجه القصور في إجراءات الصيانة أحد أسباب ذلك الحادث.

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