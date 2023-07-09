الأثنين 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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قتيل و3 إصابات بإطلاق نار في نيويورك الأمريكية

منذ 58 دقيقة
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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أعلنت الشرطة الأميركية مقتل رجلاً يبلغ من العمر 87 عاماً وإصابة ثلاثة آخرين، إثر إطلاق مسلح النار بشكل عشوائي في منطقتين مختلفتين من مدينة نيويورك.

وقال جوزيف كيني مساعد قائد الشرطة في مؤتمر صحافي، إن الرجل الذي يبلغ من العمر 25 عاماً اعتقل دون مقاومة. ولم تكشف الشرطة عن هويته، وقد تم العثور معه على مسدس عيار 9 ملم ودراجة صغيرة.

وسحبت إدارة شرطة نيويورك صورة المسلح من شريط فيديو وأرسلتها إلى هواتف الضباط الذين رصد بعضهم المشتبه به بعد حوالي ساعتين من عملية إطلاق النار الأول التي ارتكبها.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف الدافع وراء الهجوم لكن يبدو أن أفعال الرجل كانت عشوائية.

وإجمالاً، قالت شرطة نيويورك إن هناك خمس عمليات إطلاق نار نفذها في منطقة بروكلين الشخص الذي كان يقود دراجة نارية، وأربعة في منطقة كوينز.

وبدأ إطلاق النار حوالي الساعة 11:10 صباحاً عندما أطلق الرجل الذي يقود الدراجة النارية النار على رجل يبلغ من العمر 21 عاماً وأصابه في كتفه، وذلك في منطقة بروكلين. وقالت الشرطة إن الضحية نُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن ينجو.

وبعد 17 دقيقة، تم إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 87 عاماً عدة مرات في منطقة ريتشموند هيل في كوينز، وقد توفي لاحقاً في المستشفى. وقد أظهر فيديو التقطت كاميرا مراقبة المسن حينما أصابته الرصاصة، فبدأ ينزف الدم من ظهره، ويحتضر حتى وقع أرضاً.

وبعد ذلك بوقت قصير، أفاد شهود عيان في كوينز بأن رجلاً على دراجة نارية أطلق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص، ولم يصب أحدهم.

وبعد ثماني دقائق، أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً برصاصة في وجهه، وقد تم نقله بحالة حرجة إلى المستشفى.

وبعد حوالي دقيقة، أصيب رجل يبلغ من العمر 63 عاماً برصاصة، وهو حالياً في حالة مستقرة في المستشفى.

وارتفعت عمليات القتل في المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى ما كانت عليه قبل عقد من الزمان. كما ارتفع عدد الجرحى من جراء إطلاق النار في مدينة نيويورك خلال وباء كورونا ولا يزال مرتفعاً، كما واجهت المدينة سلسلة من الجرائم البارزة. وشدد رئيس البلدية إريك آدامز، وهو نقيب سابق في شرطة مدينة نيويورك، على أهمية نزع الأسلحة من الشوارع.

    المصدر :
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