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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في برلين

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أعلنت السلطات الألمانية، أن شخصاً واحداً قتل وأصيب ثلاثة آخرون، جراء إطلاق نار أمام صالة موسيقية وسط برلين الليلة الماضية.

 

وأكدت الشرطة اليوم السبت، أن مجهولين أطلقوا الرصاص أمام قاعة الاحتفالات الضخمة “تيمبودروم”، وذلك بالتزامن مع إقامة حفلة “ليلة كوميديا تركية” فيها. واستطاع المهاجمون الفرار من موقع الحادث، ولا يزال البحث مستمرا عنهم.

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ورفضت الشرطة الكشف عما يتوفر لديها من المعلومات عن دوافع الحادثة، ومن غير الواضح ما إذا كانت لديها أي علاقة مع الحفلة.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن قوات الشرطة طوقت “تيمبودروم” وأخرجت الزوار المتواجدين في القاعة عبر البوابات الجانبية والخلفية وتجري تحقيقات في المنطقة.

المصدر روسيا اليوم
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