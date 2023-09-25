قتيل و4 إصابات في حادث بمصفاة بندر عباس بإيران

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرين في حادث وقع بمصفاة بندر عباس في جنوب إيران الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين.

وقالت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم 22 سبتمبر أيلول أثناء إصلاحات طارئة، مضيفة أن خمسة من عمال الصيانة أصيبوا في حين توفي عامل واحد متأثرا بجراحه.

وقال مسؤول في مصفاة بندر عباس لوسائل الإعلام الرسمية “أثناء عملية الإصلاح الطارئة في إحدى وحدات المعالجة بهذه المصفاة، أصيب خمسة أشخاص، وتوفي أحد المصابين اليوم الاثنين”.

وأضافت شانا أن الحادث لم يؤثر على الإنتاج في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران