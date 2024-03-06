قدره 25 مليون دولار.. قطر تتعهد بمبلغ إضافي لوكالة أونروا

تعهدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بتقديم 25 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمساعدتها في تلبية احتياجات الطوارئ. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ذلك اليوم الأربعاء.

وكان أوضح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني ألا قدرة للوكالة على استيعاب الصدمات المالية خاصة في ظل احتدام الحرب في غزة.

مشيراً إلى ان نتنياهو صرح بأن الأونروا لن تعمل في غزة بعد الحرب وهذا يجري تنفيذه حاليا بتدمير بنيتنا التحتية.

ورأى لازاريني أن الحملة ضد الأونروا هدفها تغيير المعايير القائمة منذ فترة طويلة للسلام في الأراضي المحتلة، والحديث عن وقف عمل الأونروا يعزز الاعتقاد بأن الوكالة يمكن تفكيكها دون مساس بحقوق الفلسطينيين.

وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح لوكالة التابعة للأمم المتحدة، ودول أخرى التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنه مقاتلو حركة حماس.