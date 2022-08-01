قديروف: الصراع بين صربيا وكوسوفو سبُبه تحريض الناتو

اعتبر حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن السبب الأكيد للصراع “السخيف والمبتذل” بين صربيا وكوسوفو، المعلن استقلالها من جانب واحد، هو التحريض الخارجي من “الناتو”.

كلام قديروف جاء في منشور في قناته الخاصة على تطبيق “تليغرام”، حيث رأى “أنه من المستحيل في هذه القضية الانحياز إلى جانب الصرب أو إلى جانب كوسوفو، إلا أن هناك موقفا لا لبس فيه، يجب أن يتخذه كلاهما، وهذا الموقف، بالمناسبة، هو “موقف ديني وليس سياسيا”، حيث حان الوقت الذي يجب أن يكون فيه “الإجماع الطائفي هو حل الأزمة”.

وتأضاف قديروف: “إن صربيا هي الدولة التي دعمت روسيا علانية في حربها ضد النازية وعبادة الشيطان في أوكرانيا. والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، والذي أعرفه جيدا، يدرك تمام الإدراك ما هو حلف (الناتو)، والأساليب التي يتبعها لإثارة النزاعات. وفي غضون بضعة أشهر من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، شهدنا كيف طفت على السطح كبثرة خبيثة ناضجة أسوأ مظاهر عبادة الشيطان والفاشية المحمومة والإلحاد المطلق والسخرية السوداء والدعاية الفجة للمثليين والمتحولين جنسيا.

في السياق نفسه، لفت الى “أن كتلة (الناتو) برمتها تحاول إفساد البلدان ذات القيم التقليدية وتحويلها إلى مجموعة من الأشرار ذوي الغرائز الحيوانية بلا دين أو شرف. ولا شك أن المسلمين في هذه العملية الخاصة ضد أتباع إبليس يلعبون دورا مهما وأيديولوجياً وروحيًا في المواجهة.

كما قال: “إدراكا من التحالف الغربي بأن خططهم في أوكرانيا تفشل، قرر التركيز على الجروح التي التأمت لتوها في البلقان. وإنه لأمر محزن على نحو مضاعف أن يكون على أحد الجانبين من الصراع الذي يحرض عليه (الناتو) يوجد مسلمو كوسوفو. ونحن نعلم أن السبب الأساسي لاندلاع الصراع السخيف والمبتذل هو التحريض الأكيد من الخارج. وفي الواقع، وقبل أن يتاح للطرفين الوقت لمناقشة أي شيء، أعلن (الناتو) فعليا عن جاهزيته للقتال، وسحب قواته إلى الحدود”.