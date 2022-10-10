قديروف داعيًا زلنسكي إلى الهروب: حذّرناك من أن روسيا لم تبدأ العمل الجدّي بعد

لفت رئيس جمهورية الشيشان “رمضان قديروف”، معلّقًا على القصف الروسي الأخير لمواقع حيوية في وسط وغرب أوكرانيا، إلى أنّ زيلينسكي يشتكي من قصف كييف ومدن أخرى.

وأضاف قديروف: “وهل اعتقدت أيها المغفّل زيلينسكي، أن ذلك مسموح لك وممنوع على الآخرين؟”.

وذكر رئيس الشيشان أن “سلطات أوكرانيا واصلت على مدى 8 سنوات قصف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في مدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، واستهدفت بقذائفها محطة زابوروجيه الكهروذرية، وقامت بتفجير الجسور واستهداف المنشآت الحيوية والمهمة”، لكن عندما “حلّقت القذائف وضربت رؤوسهم، بات ذلك فجأة ممنوعًا على الجميع؟”.

في السياق نفسه، تابع قديروف: “لقد حذرناك، يا زيلينسكي، من أن روسيا لم تبدأ بعد بشكل جدي وحقيقي بالعمل، لذا توقف عن العويل والاشتكاء كشخص رخيص، بل من الأفضل لك الفرار، أهرب قبل أن تحلّق القذائف وتصل. اركض يا زيلينسكي اركض باتجاه الغرب دون النظر للخلف”.

وقال رئيس الشيشان: “الآن أصبحت راضيًا مئة بالمئة عن سير وتنفيذ العملية العسكرية الخاصة”.