قديروف يعاني.. رجل بوتين المقرب في وضع صحي "حرج"!

قال ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، أندريه يوسوف، إن مرض الرئيس الشيشاني وصديق بوتين المقرب “رمضان قديروف” قد تفاقم، مما أدى إلى وضعه في حالة حرجة.

وأشار بوسوف إلى أن “المعلومات مؤكدة من مصادر مختلفة في الأوساط الطبية والسياسية، فالأمر لا يتعلق بالإصابات، والتفاصيل الأخرى تحتاج إلى مزيد من التوضيح، فقديروف كان مريضا منذ فترة طويلة، ونحن نتحدث عن مشاكل صحية جهازية”.

وكان قديروف المعروف بولائه الشديد لبوتين قد أكد في تصريحات سابقة أنه “مستعد للموت” من أجل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يسعى فيه العديد من القادة والمسؤولين إلى تبديد أي شكوك بشأن ولائهم لقاطن قصر الكرملين، بعد وفاة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” اللندنية.

كتب قديروف على وسائل التواصل الاجتماعي بعد يوم من جنازة “يفغيني بريغوجين” قائد فاغنر، أنه وبصفته مجرد “جندي عادي” في خدمة بوتين، فإنه “ينتمي إلى روسيا ومصالحها”.

وأرفق التدونية التي نشرها على حسابه في تطبيق “تليغرام” بصورة شخصية له وللرئيس الروسي، التقطها خلال اجتماع جمعهما منذ عدة شهور.

وأضاف: “أنا مستعد لتنفيذ أي أمر يصدره فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، حتى لو كانت النتيجة موتي”.

وقد أدى قديروف وبريغوجين أدوارا مماثلة في الأشهر الأولى من غزو أوكرانيا، إذ قام الرجلان بتجنيد الرجال والمقاتلين لزجهم في ساحات القتال، كما انتقدا علناً الطريقة التي تدير بها وزارة الدفاع الروسية وكبار جنرالات الجيش، الحرب.