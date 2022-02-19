الجمعة 6 صفر 1444 ﻫ - 2 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قد تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا... برلين قلقة من ردة فعل روسيا

19 - فبراير - 2022
العاصمة الألمانية - برلين

العاصمة الألمانية - برلين

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن برلين تخشى أن ترد روسيا على العقوبات الغربية في حالة نشوب حرب مع أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز، وهي خطوة قد تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأوضح في حديثه مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن روسيا كانت دائما موردا موثوقا للغاز الطبيعي لألمانيا، حتى في ذروة الحرب الباردة، مضيفا أن “هذا قد يتغير إذا غزت روسيا أوكرانيا وعاقب الغرب موسكو بحزمة عقوبات قاسية”.

وأضاف: “إذا نظرت إلى الحرب الباردة، مهما حدث بين الناتو وحلف وارسو، لم يكن هناك وضع أبدا أدت فيه التوترات السياسية إلى الإضرار بالتعاون في قطاع الطاقة، قد تكون الأمور مختلفة الآن”.

وأكد الوزير الألماني أن بلاده وضعت خطط طوارئ مناسبة للحصول على إمدادات بديلة من الغاز إذا أوقفت روسيا إمداداتها، لكنه أضاف أن “الأزمة الحالية أكدت حاجة ألمانيا إلى تنويع وارداتها من الطاقة، لا سيما من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال”.

وتابع: “أنا أؤيد بشدة بناء ألمانيا محطات للغاز الطبيعي المسال، ولقد كنت مؤيدا لهذا الموقف منذ سنوات”.

    المزيد من أخبار العالم

    "روسيا وأمريكا"
    أمريكا تشترط أمراً هاماً قبل محادثات الأسلحة الجديدة مع روسيا
    الرئيس الاميركي جو بايدن
    بايدن: ترامب ومناصروه يهددون أسس جمهوريتنا وديمقراطيتنا
    مصفاة عبادان في إيران
    انفجار ضخم يهز مصفاة عبادان جنوب غربي إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    الراحل جورج الراسي وحاتم
    بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب