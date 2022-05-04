قرارات هامة للبنك المركزي الأمريكي.. أكبر زيادة في سعر الفائدة خلال 22 عاماً

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أكبر زيادة في 22 عاما، وقال إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.

وحدد البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بين 0.75 بالمئة و1.00 بالمئة في قرار اتخذه بالإجماع، ومن المرجح أن تعقبه زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض ربما بنفس القدر.

كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.

وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.

“التضخم مازال مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع”.

وتوقع المركزي الأميركي أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، وأن تبقى سوق العمل قوية مع تشديد مناسب للسياسة النقدية.

وسيبدأ المركزي الأميركي تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءا بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهريا ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهريا بعد ثلاثة أشهر.

ستشهد الخطة الموضحة اليوم الأربعاء تخفيض الميزانية العمومية على مراحل، حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.

تتوقع الأسواق الآن أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بقوة في الأشهر المقبلة، مع احتمال رفع 75 نقطة أساس على الطاولة لشهر يونيو.

سيؤدي رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء إلى دفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 0.75٪ -1٪، وسعر السوق الحالي يرتفع المعدل إلى 3٪ -3.25٪ بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

وأشار بيان اليوم الأربعاء إلى أن النشاط الاقتصادي “انخفض في الربع الأول” لكنه “إنفاق الأسر والاستثمار الثابت في الأعمال التجارية ظل قوياً”. وقال البيان إن التضخم “لا يزال مرتفعا”.

على الرغم من أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد دفعوا من أجل رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، إلا أن قرار اليوم الأربعاء تلقى دعمًا بالإجماع.

إن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس هي أكبر زيادة تقوم بها لجنة تحديد سعر الفائدة الفيدرالية منذ مايو 2000. في ذلك الوقت ، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحارب ما عرف في حينه بفقاعة الإنترنت. هذه المرة، فإن الظروف مختلفة بعض الشيء.