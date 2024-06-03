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قرار أوروبي يدين تصعيد إيران النووي رغم مخاوف واشنطن

منذ 8 دقائق
علم إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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قرر الأوروبيون تقديم مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ أعماله، اليوم الاثنين، في فيينا، بعد 18 شهرا من التصعيد النووي، ورغم التردد الأميركي.

فقد اعتبر دبلوماسيون غربيون أن هناك “حاجة ملحة للرد على خطورة الوضع”، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

واشنطن قلقة
أتى ذلك، بعدما كشف ثلاثة دبلوماسيين أواخر مايو الماضي، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وزعت مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية، مشيرين إلى أن الدول الثلاث عازمة على الدفع به رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.

إذ أبدت واشنطن قلقها من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.

وكان أحدث تقرير للوكالة الذرية أشار إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم، إلى درجة وصلت مستوى 60%.

كما اعتبرت الوكالة الدولية أن إيران هي الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار.

وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية وهي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3,67% – أو ما يُعادل ما يُستخدم لتوليد الكهرباء.

وعلى الرغم من هذا الوضع الذي كان لا يمكن تصوره حتى وقت قريب، فإن مجلس محافظي الهيئة الأممية المكونة من 35 دولة عضوا لم يقدم مشروع قرار منذ نوفمبر 2022.

لكن خلال الاجتماع الأخير في مارس الماضي، أعدّت لندن وباريس وبرلين نصا قبل أن تتراجع عنه بسبب نقص الدعم من واشنطن.

في المقابل، تنفي طهران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية، على الرغم من أن برنامجها النووي يواصل تقدمه.

    المصدر :
  • العربية

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