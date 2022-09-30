قرار إسرائيلي عاجل للعسكريين الحاملين للجنسية الروسية

أفاد موقع “​أكسيوس​” نقلاً عن مسؤول ​إسرائيل​ي، بإصدار “أمر عسكري للجنود الحاملين للجنسية الروسية والموجودين في ​روسيا​ بالعودة فورا لإسرائيل”.

يأتي هذا التصعيد عقب توقيع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مع القادة السياسيين لمناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا منذ بعض الوقت، اتفاقيات انضمام المقاطعات الأربعة إلى الاتحاد الروسي.

وأكد بوتين خلال مراسم التوقيع، أن “لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون أصبحت مناطق روسية”، مشيراً إلى أن “ضم المناطق الأربع الجديدة للاتحاد الروسي يعبر عن الإرادة الشعبية للملايين”، وشدد على أن “القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم، والمستقبل هو للقتال من أجل شعبنا ومن أجل روسيا التاريخية العظيمة”.