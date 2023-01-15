قرار إيراني جديد.. لا نفط رخيص مجدداً لسوريا!

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (الأحد 15-1-2023) بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا سوريا بأنه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن إيران رفضت أيضا تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل وطلبت من سوريا الدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة.

وتعاني سوريا في الفترة الحالية أزمة محروقات خانقة، جعلت الغالبية يتوجهون للسوق السوداء المزدهرة في هذه الفترة، وهذا التوجه شكّل عبئاً لا يستطيع جميعهم تحمله، خاصة أصحاب الأعمال، لما سببه من زيادة في تكاليف الإنتاج، فاختار بعضهم التوقف عن العمل وإغلاق أبواب ورشه أو معامله وتسريح عماله، أو في أحسن الأحوال قلصوا ساعات العمل وكمية الإنتاج.

ويتراوح سعر مدفأة المازوت اليوم في مناطق سيطرة النظام بين 100 ألف ليرة ونصف مليون ليرة، وذلك بحسب حجمها ونوع معدنها وشكلها والماركة أيضا، وفي ظل اعتماد السكان بشكل كبير هذه الأيام على مدفأة الحطب فقد زاد ثمنها بشكل جنوني مع زيادة الطلب عليها وبات سعرها أكثر من سعر مدفأة المازوت المتعارف عليها بين كل السوريين.