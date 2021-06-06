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قرار بإغلاق سماء جنيف خلال قمة بوتين-بايدن المرتقبة

6 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 6 - يونيو - 2021 7:04 مساءً
جو بايدن وفلاديمير بوتين

جو بايدن وفلاديمير بوتين

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قررت السلطات السويسرية إغلاق المجال الجوي فوق مدينة جنيف، وذلك بالتزامن مع عقد لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 16 يونيو الجاري.، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سويسرية.

وأكد موقع NZZ am Sonntag أن الهيئة الفدرالية السويسرية للطيران المدني (BAZL) تعمل حاليا على تفاصيل خطة إغلاق أجواء جنيف خلال القمة بالتعاون مع سلاح الجو وغيره من الجهات المختصة.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين تمكنوا من تنسيق الإجراءات في هذا الشأن ويقارنون هذا الوضع مع الإغلاق الجوي المفروض خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب وكالة “نوفوستي”.

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