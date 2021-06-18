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قرار بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في السودان

18 - يونيو - 2021
أرشيفية لعناصر من الجيش السوداني

أرشيفية لعناصر من الجيش السوداني

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أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى قرارا يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة.

تم بموجب القرار “إسناد مهمة تشكل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان”.

كما شمل القرار تحديد مهام واختصاصات تلك القوات المشتركة، كما بين القوات والجهات المشاركة فيها، ونص على أن تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار أعمالها فورا، على أن ترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية، وذلك بحسب “سونا”.

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