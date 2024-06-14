قرار بنك اليابان يدفع المؤشر نيكي للصعود بنسبة طفيفة في ختام التعاملات

أغلق المؤشر نيكي مرتفعا اليوم الجمعة بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مشيرا إلى أن قرار تقليص شراء السندات قد يصدر الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقر في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان بنك اليابان قراره.

وواصل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسبه الصباحية ليرتفع 0.5 بالمئة عند الإغلاق.

وتخلى مؤشر توبكس للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.5 بالمئة، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلص أرباح الإقراض والتداول.

وقال بنك اليابان إنه يعتزم تقليص برنامجه لشراء السندات “لضمان حرية تشكل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية”، لكنه لن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي إلا في اجتماع يوليو تموز بعد حوار مع المتعاملين.

ورغم تراجع أسهم البنوك، فقد تفوق أداء أسهم القيمة خلال اليوم. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القيمة في المؤشر توبكس 0.7 بالمئة، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.3 بالمئة في أسهم النمو.

(الدولار = 157.3100 ين)