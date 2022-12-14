قرار تاريخي.. أمريكا تعلق على طرد إيران من لجنة المرأة بالأمم المتحدة

وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الأربعاء قرار الأمم المتحدة بطرد إيران من اللجنة المعنية بوضع المرأة بـ”التاريخي”.

ونقل البيت الأبيض في بيان عن سوليفان قوله “نعمل مع حلفائنا وشركائنا في العالم لمحاسبة إيران على الانتهاكات التي ترتكبها بحق شعبها لا سيما المتظاهرين السلميين… فضلا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط”.

كما أضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أن عمليات الإعدام الأخيرة في طهران لن تؤدي إلا لتقوية عزم بلاده على “استخدام جميع الآليات الممكنة لمحاسبة النظام الإيراني”.

تصويت لصالح طرد إيران

وكانت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد صوتت اليوم لصالح طرد إيران من اللجنة التابعة للمجلس، حيث صدر القرار بموافقة 29 دولة ورفض 8 وامتناع 16 عن التصويت.

وطُردت إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، اليوم، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.