قرار تخفيض إنتاج النفط.. السودان يدعم موقف السعودية

لفتت وزارة الخارجية السودانية،في بيان، إلى أنّ الخرطوم تؤكد أن قرار تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميًا الصادر عن تحالف أوبك+، جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء.

وأضاف البيان أن السودان العضو في التحالف “يدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية، بأن قرارات التحالف تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها”.

في هذا السياق، أكّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) “هيثم الغيص”، في مؤتمر للطاقة في جنوب أفريقيا، أنّ مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط تحركت بالإجماع لخفض الإنتاج لمنع حدوث أزمة ووضع حد للتقلبات.

وقال في مؤتمر أسبوع الطاقة الأفريقي:” “قرر رؤساء الوفود بالإجماع، وأريد التأكيد على كلمة بالإجماع، اتخاذ موقف فاعل واستباقي في جهودهم لتعزيز الاستقرار المستدام في الأسواق العالمية”، مضيفًا: “مع توقعات تعرض الاقتصاد الكلي لرياح معاكسة في الأشهر المقبلة والاحتمالات الكبيرة للغاية لحدوث ركود عالمي، والذي قد يقول البعض إنه بدأ بالفعل في بعض مناطق العالم، كان هناك إجماع بين الوزراء على ضرورة التحرك الآن لمنع حدوث أزمة فيما بعد”.