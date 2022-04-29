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قرار حاسم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.. “موقف روسيا لم يترك لنا خياراً”

منذ 11 ساعة
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

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أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخميس أنها ستنهي بشكل رسمي عمل بعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا بعد ثماني سنوات من إطلاقها، وذلك نتيجة معارضة تمديدها من قبل روسيا.

وقالت أكبر هيئة أمنية في العالم في بيان إنّها بصدد اتّخاذ “خطوات فورية” لإغلاق البعثة إثر فشل أعضائها في ايجاد طريقة لمعالجة الاعتراضات الروسية خلال اجتماع الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة إنه تم استكشاف جميع السبل الممكنة لتمديد البعثة من خلال الحوار مع الدول المشاركة لكنّ “موقف روسيا الاتحادية لم يترك لنا خياراً”.

بالتزامن، تعرّضت كييف لقصف مساء أمس، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف إبريل/نيسان الجاري.

وشاهد مراسلو فرانس برس نيراناً تلتهم طابقاً في أحد مباني العاصمة، ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف. وأكّد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تلغرام أنّ «ضربتين» استهدفتا أحد أحياء العاصمة، فيما أكدت السلطات المحلية في أوديسا سماع دوي انفجارات قوية في المدينة الاستراتيجية الواقعة على ساحل البحر الأسود

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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