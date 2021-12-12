نقلت صحيفة ”ديلي أكسبريس“ البريطانية عن محلل سياسي على صلة بالمتمردين في دونباس قوله: ”إن قرار روسيا غزو أوكرانيا سيكون خلال أيام وليس أسابيع، لأن الرئيس فلاديمير بوتين يريد أن يختم حياته العملية بهذه الخطوة وبسرعة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي تكثف فيه روسيا وجودها العسكري على حدود أوكرانيا بنشرها أكثر من 175000 فرد على استعداد الآن في المنطقة، حيث حذرت الولايات المتحدة الحلفاء من أن الزعيم الروسي قد يخطط لغزو متجدد بشكل حقيقي هذه المرة.

وعن نيته الحقيقية للغزو، أوضحت الصحيفة أن بوتين وصف في الأيام القليلة الماضية سياسة أوكرانيا في دونباس، المنطقة الحدودية، حيث قادت روسيا حربا انفصالية في عام 2014، بـ ”الإبادة الجماعية“، وهي كلمات تخشى كييف أن تكون ذريعة للغزو.

وأضافت في تقرير لها: ”يعترف المسؤولون والمحللون في واشنطن وأوروبا، وحتى الأشخاص المقربون من الكرملين في موسكو، بأن نوايا بوتين الحقيقية مع أوكرانيا لا تزال غامضة.. ويتكهن البعض بأن حشد القوات هو شكل من أشكال (التحكم الانعكاسي) الذي استخدمته روسيا للضغط على الولايات المتحدة لوقف توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)“.

وتابعت: ”يرى آخرون أن الطموحات التي يلقيها بوتين على الدولة الأوكرانية هي علامة على أن الرئيس مستعد الآن لحل ما يراه معضلة بالنسبة للسياسة الخارجية الرئيسية خلال عقدين من حكمه بالقوة إذا لزم الأمر“.

وتشترك أوكرانيا في الحدود مع دول في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى روسيا. وباعتبارها جمهورية سوفيتية سابقة، فإنها تتمتع بعلاقات اجتماعية وثقافية عميقة مع روسيا وينتشر فيها التحدث باللغة الروسية على نطاق واسع.

ولطالما قاومت روسيا تحرك أوكرانيا نحو المؤسسات الأوروبية، ومطلبها الرئيسي هو عدم انضمامها إلى الناتو أو امتلاك بنية تحتية للناتو على أراضيها.