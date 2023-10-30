قرار من بايدن بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات تتعلق بمخاطر الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرارا بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، الاثنين، مع السعي لزيادة السلامة وحماية المستهلكين والعمال والأقليات من المخاطر المتعلقة بتلك التكنولوجيا.

ويعتبر الأمر التنفيذي الذي سيكشف عنه بايدن، أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لوضع معايير تتعلق بالذكاء الاصطناعي، في وقت يحقق فيه تطورات سريعة في القدرات والشعبية في محيط ليس به ما يكفي من القواعد التنظيمية.

ووافقت شركات تستخدم تلك التقنية مثل Open AI وAlphabit وmeta من قبل، على الالتزام طوعا بوضع علامة مائية على المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، لجعل استخدام هذه التكنولوجيا أكثر أمانا.

لكن الأمر التنفيذي الجديد الذي من المقرر أن يكشف عنه بايدن الإثنين، يتجاوز مثل تلك الالتزامات لما هو أبعد.

ويتطلب الأمر من مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي أو الاقتصاد أو الصحة العامة أو السلامة، مشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الأميركية، بما يتسق مع قانون الإنتاج الدفاعي قبل السماح بطرح تلك التقنيات للعامة.

ووفقا للبيت الأبيض، سيوجه القرار أيضا الوكالات المعنية إلى وضع معايير لتلك الاختبارات والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجوانب الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية وأمن الإنترنت.