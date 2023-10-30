الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار من بايدن بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات تتعلق بمخاطر الذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

من المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرارا بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، الاثنين، مع السعي لزيادة السلامة وحماية المستهلكين والعمال والأقليات من المخاطر المتعلقة بتلك التكنولوجيا.

ويعتبر الأمر التنفيذي الذي سيكشف عنه بايدن، أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لوضع معايير تتعلق بالذكاء الاصطناعي، في وقت يحقق فيه تطورات سريعة في القدرات والشعبية في محيط ليس به ما يكفي من القواعد التنظيمية.

ووافقت شركات تستخدم تلك التقنية مثل Open AI وAlphabit وmeta من قبل، على الالتزام طوعا بوضع علامة مائية على المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، لجعل استخدام هذه التكنولوجيا أكثر أمانا.

لكن الأمر التنفيذي الجديد الذي من المقرر أن يكشف عنه بايدن الإثنين، يتجاوز مثل تلك الالتزامات لما هو أبعد.

ويتطلب الأمر من مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي أو الاقتصاد أو الصحة العامة أو السلامة، مشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الأميركية، بما يتسق مع قانون الإنتاج الدفاعي قبل السماح بطرح تلك التقنيات للعامة.

ووفقا للبيت الأبيض، سيوجه القرار أيضا الوكالات المعنية إلى وضع معايير لتلك الاختبارات والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجوانب الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية وأمن الإنترنت.

    المزيد من أخبار العالم

    علم بريطانيا
    بريطانيا تمضي قدما في وضع لوائح للأصول المشفرة
    أطفال غزة- تعبيرية
    طوفان الأقصى
    نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 1680 بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
    الأسهم اليابانية
    "خطر سلبي".. اليابان قلقة من تأثير الوضع في الشرق الأوسط على اقتصادها

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    طوفان الأقصى
    العالم الهولندي يعلق على حرب غزة: جريمة ارتكبتها دولة "لم تكن على الخريطة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
    من القصف على غزة
    طوفان الأقصى
    بالصورة.. "بيروت" تستشهد في فلسطين