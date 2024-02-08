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قرار نهائي.. السويد تقضي بترحيل سلوان موميكا "حارق المصحف" لأنه كاذب!

منذ 5 دقائق
سلوان موميكا

سلوان موميكا

الأناضول
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اتخذت السلطات في السويد قرارها النهائي بشأن ترحيل سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.

وبحسب الإذاعة السويدية “Ekot”، الأربعاء، فإن محكمة الهجرة السويدية رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة، بترحيله من البلاد.

وأوضحت المحكمة، أن موميكا، قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أحرق موميكا، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

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