قراصنة يهاجمون سفينة بريطانية قبالة اليمن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت شركة ستولت للناقلات، إن “قراصنة هاجموا سفينتها ستولت أبال على بعد 75 ميلا بحريا قبالة ساحل اليمن اليوم الأحد”.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن “ستة قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وقالت: “بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية ،أطلقت الزوارق النار على السفينة. ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة.

وأوضحت: “منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات ولكن لم تقع إصابات أو تلوث ولم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال. وردت إحدى سفن التحالف واستأنفت ستولت أبال رحلتها”.

وكان مركز العمليات التجارية البحرية في بريطانيا، ذكر أن سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

وقال المركز، في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني “تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد”، مضيفا أن الهجوم وقع الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.