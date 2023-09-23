قرب باخموت.. المدفعية الثقيلة الأوكرانية تفتح "الجحيم" على الخطوط الروسية

قال قادة أوكرانيون لرويترز إن استخدام الأسلحة الثقيلة الواردة من الغرب في المعركة الشرسة المحتدمة على مشارف باخموت التي احتلتها روسيا في مايو أيار تكبد خطوط العدو خسائر ضخمة.

وأشادت القوات الأوكرانية المبتهجة بعد استعادة قرية كليشتشيفكا الرئيسية في الأسبوع الماضي بمدافع هاوتزر عيار 155 ملليمترا بوصفها إحدى المعدات الرئيسية التي توردها الولايات المتحدة وحلفاؤها بحلف شمال الأطلسي.

وقال أولكسندر قائد الوحدة إن قوات أوكرانيا المسلحة “تعتمد بشدة” على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع كراب بولندي الصنع ومدفع هاوتزر إم109 ذاتي الدفع من تصنيع الولايات المتحدة.

وأردف “مجرد سلاح واحد يمكنه تغيير الموقف تماما. يمكن إيقاف هجوم بمدفع واحد فقط”.

ووصف أولكسندر كليشتشيفكا، وهي قرية على المرتفعات الواقعة إلى الجنوب من باخموت المدمرة، بأنها “أحد الأماكن التي يتشبثون (الروس) بها”.

وتابع “سنرى ما المقبل. سننمي نجاحنا”.