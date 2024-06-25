قرب جزر متنازع عليها.. مواجهة بحرية بين سفن خفر السواحل الصينية واليابانية

ذكر بيانان من الصين واليابان أنه حدثت مواجهة بين سفن خفر سواحل من البلدين في محيط مجموعة جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي أمس الاثنين.

ويطالب البلدان بالسيادة على الجزر، التي تسميها طوكيو سينكاكو بينما تسميها بكين دياويو.

وتُسَير سفن خفر السواحل من طوكيو وبكين دوريات متكررة في مناطق بحرية في المياه المتنازع عليها بين البلدين.

وقالت الصين أمس الاثنين إنها اتخذت “إجراءات الرقابة اللازمة” و “أبعدت” أربع سفن صيد يابانية وعدة زوارق دورية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو حزيران.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الصيني في بيان “نحث اليابان على التوقف فورا عن جميع الأنشطة التي تخالف القانون في المنطقة وضمان عدم تكرار وقائع مماثلة”.

وذكر خفر السواحل الياباني في بيان صحفي منفصل في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، إن اثنتين من أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني في المنطقة اقتربتا من سفن صيد يابانية تعمل بالمياه الإقليمية المحيطة بالجزر رغم “تحذيرهما من عدم الاقتراب” و”مطالبتهما مرارا بالمغادرة”.