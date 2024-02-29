قرب مستوطنة كبيرة.. الاحتلال صادر 650 فدانا من أراضي الضفة الغربية

صادر الاحتلال الإسرائيلي 650 فدانا من أراضي الضفة الغربية قرب مستوطنة كبيرة، وفق وكالة رويترز.

وبحسب ذات التقرير فقد صادرت إسرائيل اليوم الخميس عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدرا مطلعا على القرار قال لرويترز إنه لا توجد خطة للبناء هناك حاليا.

وجاء في إعلان صادر عن الإدارة المدنية، وهي جزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مساحة الأراضي تبلغ 652 فدانا. وقال المصدر الإسرائيلي إن هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرقي القدس.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء كشف مسؤولون أمريكيون ومصادر أن الخطة التي أعلنتها إسرائيل الأسبوع الماضي لإضافة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية كانت الدفعة الأخيرة التي جعلت إدارة بايدن تقول إن الخطة “لا تتسق” مع القانون الدولي.