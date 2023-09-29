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قرة باغ.. ارتفاع حادّ في عدد قتلى انفجار مستودع وقود

منذ 4 دقائق
من ناغورنو قرة باغ

من ناغورنو قرة باغ

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نقلت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبريس) اليوم الجمعة، عن مسؤولين في منطقة ناغورنو قرة باغ الانفصالية، أنّ عدد قتلى انفجار أعقبه حريق في مستودع للوقود في المنطقة ارتفع إلى 170.

ووقع الانفجار يوم الإثنين، بينما كان آلاف الأرمن يفرون من الجيب الانفصالي بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان.

فيما لم تقدم السلطات تفسيرًا لوقوع الانفجار.

ويرتفع بذلك عدد الضحايا بشكل حاد مقارنة بما أعلنته سلطات قرة باغ مساء الثلاثاء عن مقتل 68 شخصًا.

فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع الانفجار.

وبحلول صباح اليوم الجمعة، تجاوز عدد الأرمن الذين عبروا من ناغورنو قرة باغ إلى أرمينيا 84700 من أصل 120 ألفًا.

    المصدر :
  • رويترز

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