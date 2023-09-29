السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة قرة باغ "في غضون أيام"

أعلن مكتب مستشار رئاسي في أذربيجان اليوم الجمعة، أن البلاد تعتزم السماح لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة بزيارة منطقة قرة باغ “في غضون أيام”.

وأضاف أن وسائل الإعلام لديها فرصة لزيارة قرة باغ أيضا وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الأرمن الفارين من المنطقة نحو 90 ألفا من أصل 120 ألف نسمة، بعد هجوم أذربيجان العسكري الخاطف.

ودعت الولايات المتحدة وغيرها باكو للسماح بدخول مراقبين دوليين قرة باغ وسط مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وتتهم أرمينيا أذربيجان بالتطهير العرقي، وهو ما تنفيه باكو بشدة.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد قال إن حقوق الأرمن ستحترم بالكامل، ولكن “قبضته الحديدية” بددت فكرة إنشاء دولة أرمنية مستقلة في قرة باغ.

وذكر بيان من مكتب الرئاسة في أذربيجان أن علييف قال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء إن قوات بلاده لم تستهدف سوى “منشآت عسكرية… خلال تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب التي استمرت أقل من 24 ساعة، ولم يصب أي مدني بأذى”.