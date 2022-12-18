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قرض أوروبي بـ 150 مليون يورو كمساعدات عاجلة للأمن الغذائي في تونس

منذ 26 ثانية
الاتحاد الأوروبي - تونس

الاتحاد الأوروبي - تونس

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قالت وزارة الاقتصاد التونسية (الأحد 18-12-2022) إن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على قرض لتونس قيمته 220 مليون يورو (233 مليون دولار) بينها 150 مليون يورو مساعدات عاجلة للأمن الغذائي.

وتعاني تونس من أزمة مالية طاحنة نجم عنها نقص في العديد من السلع الغذائية الأساسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال وزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة إن القرض سيساعد البلاد على تأمين إمدادات منتظمة من القمح اللين.

وتونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص عديد السلع الغذائية.

وتعرض الاقتصاد التونسي بالفعل لضربة شديدة منذ سنوات، إذ أضر عدم اليقين السياسي حتى قبل التحديات الجديدة من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار السلع العالمية جراء حرب أوكرانيا.

وقالت مصادر مالية إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.

    المصدر :
  • رويترز

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