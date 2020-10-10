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قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

10 - أكتوبر - 2020
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 11:25 مساءً
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم السبت، إن وجود الجيش التركي في قطر هو عنصر من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفاد قرقاش عبر تغريدة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن “تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة”.

واضاف “التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الإقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم إستقرار في منطقتنا”.

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