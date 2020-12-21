قرقاش: المبادرة الآن بيد اليمنيين

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بتشكيل الحكومة اليمنية، معتبرا أنه التطور الأهم في الأزمة اليمنية هذا العام، ومشيرا إلى أن المبادرة الآن هي في يد اليمنيين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الاثنين، إن “تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في العام 2020″، مضيفا أن “الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي”.

وشدد قرقاش على أن “المبادرة الآن هي في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني”، وذلك بحسب RT.

تشكيل الحكومة اليمنية بناء على إتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في ٢٠٢٠، الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الإتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للإنقلاب الحوثي، المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 21, 2020