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قرقاش: تصريحات نتنياهو حول وجود طويل الأمد في غزة مثيرة للقلق

منذ 18 دقيقة
أنور قرقاش

أنور قرقاش

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قال أنور قرقاش مستشار السياية الخارجية لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود على المدى الطويل في غزة مثيرة للقلق.

وأضاف في تصريحات خلال قمة مؤتمر حوار المنامة الأمني في البحرين “نسمع الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والرئيس الإسرائيلي عن نوع من الوجود الإسرائيلي على المدى الطويل في غزة. هذا مقلق للغاية”.

وتابع “هذا يشير إلى أنه ربما يكون الدرس الذي نتعلمه نحن كأغلبية الناس في المنطقة من أزمة غزة، وهو ضرورة العودة إلى حل الدولتين، أننا بحاجة إلى العودة إلى دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب”.

    المصدر :
  • رويترز

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