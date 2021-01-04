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قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية في العلا

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 10:55 مساءً
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر إن قمة العلا تاريخية بامتياز.

وأضاف قرقاش عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية: ”نعيد من خلال قمة العلا اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى“.

وأتم في تغريدة: ”أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح“.

نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح.

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