قرقاش: نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده تصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر.

وفي تغريدة على تويتر، أضاف قرقاش: “من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل”.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: “نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات”.

من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 21, 2021

ولا تتوانى دولة الإمارت في السعي إلى نشر ثقافة التسامح والسلام سواء في المنطقة أو دوليا سواء بالوساطة أو المبادرات التي تسهم في رأب الصدع والجنوح إلى السلم، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.