قرقاش يدعو لعدم التسامح مع "قومية اللقاح"

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إلى عدم التسامح مع “قومية لقاح” كوفيد- 19 خلال المعركة لهزيمة الوباء.

وكتب قرقاش في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “نحن جميعا ندرك جيدا التحديات التي تواجهنا على مستوى العالم في هذا الوباء وضرورة العمل معا”.

وأضاف قرقاش: “لا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركتنا المشتركة لهزيمة كوفيد”.

We are all too aware of the challenges facing us globally in this pandemic & necessity to work together. Vaccine nationalism should not be tolerated in our common battle to defeat Covid.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 31, 2021