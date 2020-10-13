قرقاش يرد على سفير فلسطين: تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش اليوم الثلاثاء، على تصريحات السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي، انتقد فيها معاهدة السلام مع إسرائيل.

وكتب الوزير الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”لم يفاجئني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا“.