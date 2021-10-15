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قرويون كينيون غاضبون يطبقون "قانون الغابة" على رجل.. لهذا السبب

15 - أكتوبر - 2021

ماستن وانجالا

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نقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الشرطة في كينيا قولها  إن رجلا اعترف بقتل عشرات الأطفال وهرب من الاعتقال هذا الأسبوع قُتل على يد حشد من السكان المحليين في مقاطعة بونغوما.

وأكد مساعد مفوض المقاطعة، كورنيليوس نياريباي، مقتل ماستن وانجالا، يوم الخميس، وجاء القتل بالقرب من منزله في مقاطعة بونغوما، بعد يوم من فراره من معتقل الشرطة في نيروبي.

وقالت الشرطة إنه تم التعرف على هوية وانجالا بعد انضمامه إلى مباراة لكرة القدم ولعبه مع السكان المحليين، ثم تتبعه بعض من السكان المحليين وضربوه حتى الموت.

وقالت مديرية التحقيقات الجنائية بالشرطة الكينية في تغريدة اليوم الجمعة ” ساد قانون الغابة كما يطبقه القرويون الغاضبون”.

من جهتها قالت السلطات إن وانجالا اعترف بقتل 12 طفلا في مقاطعات نيروبي وماشاكوس وبونغوما عندما ألقي القبض عليه في يوليو. وبحسب ما ورد كان وانجالا يتظاهر بأنه مدرب كرة قدم لجذب الأطفال الضحايا. وتم انتشال جثث خمسة من ضحاياه حتى الآن.

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