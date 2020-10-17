قريباً… اتفاقية علاقات دبلوماسية بين البحرين واسرائيل

كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن تل أبيب والمنامة ستوقعان إعلاناً بشأن إقامة علاقات دبلوماسية وسلام، وسيكون الإعلان بمثابة اتفاقية مؤقتة وستتضمن إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات في الدول المعنية.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلاً عن الموقع العبري «والا» إنه سيتم التوقيع على الاتفاقية في العاصمة البحرينية المنامة من قبل كبار المسؤولين من كلا البلدين، تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين والممثل الخاص للبيت الأبيض للمفاوضات الدولية آفيبير كويتز. وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان سينضم أيضاً إلى الوفد الأمريكي.

وبحسب المصدر، فإن الهدف هو البدء في تنفيذ إعلان البيت الأبيض للسلام ودعم تفاصيله وتحديد المبادئ العامة للعلاقات بين البلدين.

وسيكون البيان بمثابة إطار لسلسلة من الاتفاقات، التي سيتم توقيعها في مواقع مختلفة، وفقاً للمسؤول الذي تحدث إلى «والا».

وسيشمل الإعلان، الذي سيكون بطول صفحتين، اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية واتفاقية لفتح سفارات في الدول المعنية.

وضمن الاتفاقية، ستلتزم إسرائيل والبحرين بعدم اتخاذ إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض وستعملان على منع الأعمال العدائية من قبل طرف ثالث. كما تؤكد على أن البلدين ملتزمان بالتعايش ونشر السلام.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحدد الاتفاقية قائمة من 10 مجالات سيتعاون الجانبان من خلالها، وتشمل الاستثمار والطيران المدني والسياحة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والاتصالات والصحة والزراعة والمياه والطاقة والتعاون القانوني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في ايلول الماضي، عن اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد أسابيع من اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

ومن ناحيته، وصف الباحث والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين هذا الإعلان بالحدث السعيد، وأضاف أن الشعب الإسرائيلي بأكمله سعيد بهذا الاتفاق، وأوضح أن هناك جواً من الفرح يعم إسرائيل بسبب وجود اتفاق سلام حقيقي مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وأكد في تصريح خاص للرؤية أن لدى جميع الإسرائيليين نية لزيارة البحرين بغرض السياحة والتعاون، وأوضح أن الاتفاق يصب في مصلحة البلدين ومصلحة الشعبين ويمكن لكلا البلدين التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات والاستثمارات.

كما أشار كوهين إلى أن هذا السلام سيفتح الباب لدول أخرى ستنضم قريباً، وذلك بحسب “الرؤية”.