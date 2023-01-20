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قريباً.. حزمة عقوبات أوروبية "عاشرة" على موسكو

منذ 4 دقائق
الاتحاد الأوروبي وروسيا

الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

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قالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على حزمة عاشرة من العقوبات تدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وطلب الصقور في الاتحاد الأوروبي بالفعل فرض عقوبات جديدة لتقييد تعاون التكتل مع موسكو في مجال الوقود النووي وحظر واردات الألماس الروسي وتقليل التجارة مع روسيا البيضاء حليفة الكرملين، وذلك من بين تدابير أخرى.

وقال مسؤولون كبار من ثلاث دول اليوم الجمعة إن الجولة التالية من العقوبات ينبغي أن تكون جاهزة بحلول الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين الكبار “ستكون الحزمة التالية من العقوبات جاهزة في وقت ما قبل الذكرى الأولى الأليمة للغزو”، بينما قال مسؤول ثان إن “هناك رغبة” في أن تكون التدابير جاهزة بحلول ذلك الوقت.

وقال دبلوماسي كبير من دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي إن مثل هذا الإجراء “مبكر جدا، بعد الإعلان عن الحزمة التاسعة للتو” حيث تمت الموافقة على الحزمة السابقة في ديسمبر كانون الأول.

ولا يُتوقع صدور قرارات تخص تلك المسألة حينما يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ولكن من المرجح أن يغتنم بعضهم الفرصة لطرح النقاش.

    المصدر :
  • رويترز

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