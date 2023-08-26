قسم الولاء لروسيا.. بوتين يريد إحكام قبضته على فاغنر

لاشك أن محاولة الإنقلاب أو التمرد، التي قادها يفغيني بريغوجين قائد فاغنر قد تركت هواجس ومخاوف كبيرة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي يدفعه لضمان عدم تكرار تلك الأزمة، سواء بتوقيع عقود مع مقاتلي فاغنر أو بأداء قسم الولاء.

وقال بوتين، إنه على جميع مقاتلي فاغنر وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الخاصين في روسيا أداء قسم الولاء للدولة الروسية.

وينطبق الأمر على كل من يشارك في النشاط العسكري في أوكرانيا، ويساعد الجيش ويخدم في وحدات الدفاع الإقليمية.

ووقع بوتين الأمر، الجمعة، وأصبح ساري المفعول على الفور.

ويأتي ذلك بعد يومين من مقتل قادة فاغنر على ما يبدو في حادث تحطم طائرة.

بوتين أصبح أكثر نفوراً

تقول ناتيا سيسكويريا، زميلة المعهد الملكي المتحد: “يريد بوتين إحكام قبضته على فاغنر، للتأكد من أنه لا يواجه أزمة أخرى في المستقبل. وهذا يشير إلى أن بوتين أصبح أكثر نفوراً من المخاطرة. “

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي يفتقر فيه مرتزقة فاغنر إلى قائد واضح بعد تحطم طائرة قيل إنها كانت تقل يفغيني بريغوجين وزعماء آخرين يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها.

وتتضمن صياغة القسم، التي وصفت في المرسوم بأنها خطوة لتعزيز الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، سطرًا يتعهد فيه من يؤدونه باتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة.

وقال بيترو بوركوفسكي، المدير التنفيذي لصندوق المبادرات الديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره أوكرانيا، لبي بي سي: “هذه رسالة سرية إلى المخابرات العسكرية للعثور على مقاتلي فاغنر ومحاكمتهم”.

ويشير إلى أن هذه إشارة واضحة للمقاتلين أيضًا.

“لقد أقسموا أيضًا في الماضي، وهو إجراء معتاد للعديد من الجيوش. لذا فهذه إشارة لجنود فاغنر: إما أن تقسموا اليمين وتحتفظوا بأذرعكم أو تنزعوا سلاحكم. أطيعوا أو تذهبوا إلى السجن”.

وقبل أسابيع قليلة من انتفاضة بريغوجين الفاشلة في يونيو/حزيران، منحت وزارة الدفاع الروسية مجموعات المرتزقة مهلة حتى الأول من يوليو/تموز لتوقيع العقود العسكرية.

ورفض بريغوجين التوقيع، لأنه لا يريد أن تعمل مجموعة فاغنر التابعة له تحت إشراف الوزارة.

وكان بوتين يدعم برنامج العقود الخاص بالوزارة في ذلك الوقت، وهو ما كان بمثابة أول ضربة علنية لحليفه القديم بريغوجين.

ولكن ما هو تأثير ذلك على محاربي فاغنر بدون قائد واضح؟

ويعتقد السيد بوركوفسكي أن المقاتلين المدربين وذوي الخبرة يمثلون رصيدًا جيدًا للجيش الروسي.

“إنهم في الغالب جنود عسكريون محترفون، بصرف النظر عن كونهم أيديولوجيين.

“لقد اختاروا فاغنر لأن فاغنر أعطتهم معاملة خاصة، دون بيروقراطية الجيش الروسي الضخم. إذا تلقوا معاملة خاصة وفقا لأوامر بوتين، فلا أعتقد أنهم يهتمون أين يقاتلون ومن أجل من ومن أجل من”.

وتعتقد السيدة سيسكويريا أن أنصار بريجوزين الحقيقيين، الذين لا يريدون أداء القسم، يمكن أن يخلقوا مشاكل على المدى الطويل.

وتقول: “أعتقد أن الرسالة واضحة للغاية، إما أن تتبع القواعد أو ينتهي بك الأمر مثل بريغوجين”.

“وبهذا المعنى، سينجح الأمر من منظور قصير المدى. ومع ذلك، كان لدى بريغوجين أنصار مخلصون داخل فاغنر، وهذا يمكن أن يخلق مشاكل لبوتين على المدى الطويل”.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك هجمات بطائرات بدون طيار على منطقتي موسكو وبلغراد صباح السبت، وتم إسقاطهما بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، وفقًا لمسؤولين روس.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وأوقفت المطارات الثلاثة الرئيسية في موسكو الرحلات الجوية لعدة ساعات.

وقال حاكم منطقة بلغراد المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن أربعة أشخاص أصيبوا نتيجة القصف.

وقد ألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في القصف وضربات الطائرات بدون طيار، ولم ترد كييف بعد، لأنها لم تتحمل مطلقًا المسؤولية العلنية عن الهجمات داخل روسيا.